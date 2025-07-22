Силовики Казахстана перекрыли международный маршрут контрабанды ГСМ на казахско-узбекской границе

CentralAsia (KZ) - Силовые структуры в ходе специальной операции пресекли деятельность международного канала контрабанды нефтепродуктов, который осуществлялся через подземный тоннель между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом 22 июля сообщили местные СМИ со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.

По информации ведомства, деятельность преступной группы была пресечена в результате операции, проведённой под координацией прокуратуры совместно с департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области и Комитетом национальной безопасности, при поддержке правоохранительных органов Узбекистана.

На приграничной территории обнаружили подземную траншею протяжённостью около 450 метров, через которую незаконно переправлялись горюче-смазочные материалы (ГСМ). Этот маршрут использовался для нелегального вывоза топлива из Казахстана в соседнее государство.

Следствие установило, что преступная схема действовала в течение двух месяцев. За это время была налажена устойчивая логистика, организовано финансирование из-за рубежа и обеспечен вывоз ГСМ. Правоохранители Узбекистана провели аналогичные мероприятия на своей территории, в результате чего удалось установить всех участников схемы, включая граждан Узбекистана.

В Казахстане по делу проходят пять подозреваемых — все они являются гражданами РК. Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд.

В мае правительство Казахстана пересмотрело ставки акцизов на бензин и дизельное топливо с целью сократить ценовую разницу с соседними странами и снизить риск незаконного вывоза топлива. Изменения затронули как оптовую, так и розничную продажу.

Кроме того, с 29 марта 2025 года в республике введён шестимесячный запрет на вывоз бензина и дизельного топлива автомобильным и железнодорожным транспортом. Эта мера направлена на предотвращение дефицита топлива на внутреннем рынке.

Ранее в Алматы был вынесен приговор по делу о контрабанде товаров из Китая и подделке бухгалтерских документов. Ущерб от противоправной деятельности составил 10 миллиардов тенге.

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