В Кабардино-Балкарии сошли сели

CentralAsia (KZ) - Из-за осадков в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарской Республике по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошли сели. Об этом 22 июля сообщили местные СМИ.

По информации главы региона Казбека Кокова, жилые дома и социально-значимые объекты не пострадали. На месте дежурят подразделения МЧС России, экстренные службы, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Коков отметил, что возможность неблагоприятных погодных явлений сохранится в течение ближайших дней: ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра, на реках возможен подъем уровня воды, в горах сохраняется опасность схода селей.

«Все возможные меры по противодействию паводковым ситуациям в республике принимаются, региональные и муниципальные экстренные службы готовы к работе», — отмечает Казбек Коков.

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