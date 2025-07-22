В Кабардино-Балкарии сошли сели

- Казахстан, происшествия
- 12:11, 22 июля 2025
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CentralAsia (KZ) - Из-за осадков в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарской Республике по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошли сели. Об этом 22 июля сообщили местные СМИ.
По информации главы региона Казбека Кокова, жилые дома и социально-значимые объекты не пострадали. На месте дежурят подразделения МЧС России, экстренные службы, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Коков отметил, что возможность неблагоприятных погодных явлений сохранится в течение ближайших дней: ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра, на реках возможен подъем уровня воды, в горах сохраняется опасность схода селей.
«Все возможные меры по противодействию паводковым ситуациям в республике принимаются, региональные и муниципальные экстренные службы готовы к работе», — отмечает Казбек Коков.