Власти Таджикистана признали факт массовой депортации афганских беженцев

CentralAsia (TJ) - Власти Таджикистана официально подтвердили факт проведения массовой депортации афганских беженцев, проживающих на территории республики. Об этом заявили в пресс-центре Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

В ведомстве отметили, что поток иностранцев в страну значительно увеличился на фоне «сложной политико-экономической ситуации в регионе и мире». При этом многие мигранты, по информации ГКНБ, находятся на территории страны незаконно или нарушают установленные правила пребывания.

В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения миграционного режима, включая незаконный оборот наркотиков, пропаганду экстремизма, подделку документов для получения статуса беженца, а также использование Таджикистана как транзитной территории. В связи с этим, подчеркнули в ведомстве, принимаются меры по выдворению нарушителей за пределы республики. В частности, речь идёт о депортации определённого числа граждан Афганистана.

В начале июля, одно из местных изданий сообщало, что афганским мигрантам в Таджикистане был выдвинут ультиматум — покинуть страну в течение 15 дней. После этого, как сообщают источники, началась волна задержаний и депортаций, особенно в Душанбе, Вахдате и районе Рудаки. По словам очевидцев, задержания происходят нередко прямо на рабочих местах, а родственники задержанных зачастую не получают информации об их судьбе.

В СМИ неоднократно сообщалось о массовой высылке афганских беженцев из Таджикистана. Глава Комитета афганских иммигрантов в республике Мусаввир Баходури ранее заявлял, что власти оправдывают депортации несоблюдением правил жизни в стране. По его словам, афганцев высылают за «ношение неприемлемой бороды, иностранной одежды, неподобающее поведение, употребление алкоголя, участие в конфликтах, политические высказывания в соцсетях, религиозную пропаганду, работу без документов и оскорбление граждан».

При этом сам Баходури назвал июльские сообщения о массовой депортации необоснованными, сославшись на то, что «никто из беженцев официально не обращался в Комитет».

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