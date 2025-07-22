Мирзиёев поручил нарастить добычу нефти и газа и обеспечить стабильное энергоснабжение

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 июля ознакомился с презентацией, посвящённой ходу реализации совместных проектов с зарубежными партнёрами в энергетической сфере. Об этом сообщили на сайте главы государства.

С учетом роста внутреннего спроса в стране продолжается поэтапное развитие энергетики. Благодаря международным визитам главы государства и бизнес-форумам, организованным в их рамках, Узбекистан реализует ряд проектов с участием иностранных инвесторов.

Достигнуто соглашение с азербайджанской государственной компанией SOCAR о проведении совместной геологоразведки и добыче нефти в Устюртском регионе. Также налажено сотрудничество с другими странами в таких направлениях, как освоение сложных месторождений, цифровизация отрасли и подготовка кадров.

Ответственные лица доложили о текущем статусе проектов и планах на ближайшую перспективу. Президент поручил ускорить разработку конкретных инициатив, охватывающих весь производственный цикл — от геологоразведки до выпуска готовой продукции. Он также подчеркнул необходимость внедрения современных методов бурения и повышения эффективности эксплуатации действующих скважин, включая предприятия с участием иностранного капитала.

Также обсуждалась подготовка к отопительному сезону. В числе приоритетных задач — увеличение объёмов производства энергии, закачка газа в подземные хранилища, формирование топливных резервов и модернизация сетевой инфраструктуры.

В настоящее время на Талимарджанской ТЭС строятся две парогазовые установки общей мощностью 1 065 МВт, а в Сырдарьинской области — новая теплоэлектростанция мощностью 1 573 МВт. Совокупная проектная мощность этих объектов составит 20 млрд кВт/ч в год.

До конца года в Ташкентской, Наманганской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях планируется запуск новых гидроэлектростанций общей мощностью 162 МВт. Эти объекты будут вырабатывать 648 млн кВт/ч электроэнергии ежегодно, что позволит обеспечить стабильное снабжение населения и поддержать рост экономики.