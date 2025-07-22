Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
- Азия и мир, политика
- 16:32, 22 июля 2025
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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп 22 июля принял решение о выходе США из ЮНЕСКО. Об этом сообщили в Белом доме.
По словам представителей Белого дома, решение связано с тем, что организация «поддерживает разжигающие рознь цели» и перестала соответствовать интересам Соединенных Штатов.
Газета New York Post сообщила, что данное решение связано с «антиамериканским вектором» организации.
ЮНЕСКО — это Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.
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