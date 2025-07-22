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Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп 22 июля принял решение о выходе США из ЮНЕСКО. Об этом сообщили в Белом доме.

По словам представителей Белого дома, решение связано с тем, что организация «поддерживает разжигающие рознь цели» и перестала соответствовать интересам Соединенных Штатов. 

Газета New York Post сообщила, что данное решение связано с «антиамериканским вектором» организации.

ЮНЕСКО — это Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.

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