Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп 22 июля принял решение о выходе США из ЮНЕСКО. Об этом сообщили в Белом доме.

По словам представителей Белого дома, решение связано с тем, что организация «поддерживает разжигающие рознь цели» и перестала соответствовать интересам Соединенных Штатов.

Газета New York Post сообщила, что данное решение связано с «антиамериканским вектором» организации.

ЮНЕСКО — это Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.