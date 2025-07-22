Трамп поделился видео с выступлением Ильхама Алиева в Шуше

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп 22 июля опубликовал на своей странице в Truth Social видеоролик с выступлением президента Азербайджана на III Шушинском глобальном медиафоруме.

«Я не предвещал победу Трампа. Я просто сказал, что это было бы предпочтительней для азербайджанского народа, с учетом того, что он, так же как и мы, разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности. Он единственный из президентов США, который не начинал войн. И вот за небольшой срок его пребывания у власти видно, что он - человек, который заканчивает войны. И также мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении, в конце концов, договориться. Несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения. Мы в Азербайджане, конечно же, рады, что он победил, по многим причинам, ну и, естественно, желаем ему, чтобы он довел дело до конца, особенно, что касается "вашингтонского болота", чтобы высушил его до дна», — сказал Алиев на форуме.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за публикацию видео с его участием.

«Хочу выразить благодарность президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моим выступлением на своей социальной платформе по поводу партнерства между США и Азербайджаном, а также за его приверженность повестке мира — как в глобальном масштабе, так и в нашем регионе — которую я озвучил на Глобальном медиафоруме в Шуше», — отметил глава государства.

На прошлой неделе президент США заявлял, что Азербайджан и Армения движутся к «успешному завершению» мирного соглашения.