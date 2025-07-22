Уровень Каспийского моря достиг исторического минимума

CentralAsia (CA) - Каспийское море опустилось до самого низкого уровня за весь период инструментальных наблюдений — менее минус 29 метров по балтийской системе высот. Об этом 21 июля сообщило российское информагентство ТАСС со ссылкой на Волжско-Каспийский филиал Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ).

Наиболее заметно снижение уровня воды сказывается на северной, самой мелководной части моря, омывающей берега России и Казахстана. В этом районе отступающее море обнажает обширные участки дна, где ранее располагались наиболее биологически насыщенные зоны. Сокращение акватории негативно отражается на морских экосистемах.

Процесс обмеления Каспия наблюдается с середины 1990-х годов, а с 2020 года уровень воды снизился ещё почти на 0,8 метра. Основной причиной специалисты называют сокращение речного стока, прежде всего из Волги, которая обеспечивает до 80% поступающих в море пресных вод. За последние четыре года объёмы годового стока по Волге составляют от 210 до 232 кубокилометров, что значительно ниже многолетней нормы (около 250 кубокилометров).

Кроме того, ситуацию усугубляют климатические изменения: повышение температуры воздуха вследствие роста концентрации парниковых газов ускоряет испарение воды с поверхности моря и питающих его рек. Свой вклад вносят и антропогенные факторы — активное водопотребление для нужд сельского хозяйства, промышленности и коммунального хозяйства.

В связи с продолжающимся обмелением Министерство природных ресурсов РФ разрабатывает комплексную программу по борьбе с деградацией Каспийского моря. Специалисты КаспНИРХ участвуют в её создании. Программа направлена на совершенствование прогнозирования, снижение негативных последствий и адаптацию хозяйственной деятельности к изменяющемуся уровню водоёма.