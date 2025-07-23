Кыргызстан откроет школу для этнических кыргызов в Монголии. Видео

CentralAsia (MNG) -

Такая идея была высказана во время государственного визита Хурэлсух Ухнаа в Кыргызстан.

Этнические киргизы долгое время компактно проживали на территории Монголии, но записывались как казахи. Один из таких кыргызов сегодня работает депутатом Великого Государственного Хурала — это Бейсен Булан.

Бейсен Булан

В 2015 году он дал интервью кыргызскому журналисту Шерболу Жапаралиеву: «В Монголии проживает более 100 тысяч казахов. Вместе с ними живут 2000–3000 кыргызов, это 400 семей. В основном монгольских казахов представляют пастухами, перегоняющими скот с места на место. Но это не так. Причём среди кыргызов много людей с высшим образованием, есть лётчики, врачи, инженеры и т.д. Кыргызы живут не бедно, держат приличное количество скота. По паспорту мы казахи (племя Курман). В 1999-2000 годах мы попытались достучаться до монгольского правительства и в графе «национальность» в паспорте указать нас как кыргызов. Сделать это нам не удалось. Кыргызский язык давно уже забыт, между собой общаемся на казахском языке. Но все хорошо знают свою родословную. Наш аймак (область) называется Баян-Өлгий, а живем больше всего в сомонах (район) Улаанхус, Сагсай, Бугат и Ногооннуур. В этом году мой брат Жоламан Булан выпустил книгу про монгольских кыргызов».

Однако, по словам заместителя председателя Кабинета министров Эдиля Байсалова, в Монголии проживают 15–20 тысяч кыргызов, поэтому важно создавать для них школы.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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