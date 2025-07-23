Президенты Монголии и Кыргызстана объявили о переходе к всеобъемлющему партнерству

CentralAsia (MNG) -

Продолжается государственный визит Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Кыргызскую Республику.

Президенты двух стран провели официальные переговоры и дали краткую информацию представителям СМИ двух стран.

«Уважаемый Президент,

Уважаемым здесь представителям прессы,

я хотел бы пожелать вам всем хорошего дня.

В ходе государственного визита Вашего уважаемого Президента в нашу страну в 2023 году Вы заложили основу сотрудничества в области экономики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и фитосанитарии, а также подписали ряд соглашений и договоров между правительствами и организациями.

В ходе этого государственного визита была подписана «Совместная декларация об установлении отношений всеобъемлющего партнерства между Монголией и Кыргызстаном».

Кроме того, были подписаны дополнительные межправительственные и межправительственные документы, направленные на расширение и развитие монголо-кыргызских отношений в таких областях, как право, юстиция, сельское хозяйство, культура, образование, наука и цифровая трансформация.

Кроме того, в рамках программы «Белое золото», реализуемой по инициативе Президента Монголии, мы договорились о совместной реализации проектов и программ, которые позволят объединить монгольскую шерсть и кашемир с кыргызским хлопком и текстильным производством для производства трикотажных и тканых изделий, которые будут узнаваемы не только на рынках обеих стран, но и на международном уровне и станут символом отношений и сотрудничества между нашими странами.

Наша страна располагает более чем 80 миллионами голов скота и имеет ресурсы для ежегодного ввода в хозяйственный оборот 20 миллионов голов скота. В этом контексте мы договорились о сотрудничестве в области животноводства и о начале поставок в Кыргызстан монгольских яков и коз.

Мы договорились расширять сотрудничество в дорожно-транспортной сфере, включая создание новых торговых путей и маршрутов, соединяющих Монголию и Кыргызстан, а также использование автомобильного коридора Бишкек–Урумчи–Улан-Батор.

Сотрудничество в сфере здравоохранения является важным стимулом для расширения и развития отношений между Монголией и Кыргызстаном. Отрадно слышать, что монгольская косметика и фармацевтическая продукция уже хорошо известны на кыргызском рынке.

Мы нацелены на дальнейшее расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, обучения и стажировок кыргызских врачей и специалистов, а также обмена опытом.

Мы подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области электронного развития и инноваций и договорились о сотрудничестве в таких областях, как цифровизация государственных услуг, информационные технологии и кибербезопасность.

Уважаемый Президент,

Я рад обогатить и вывести на новый уровень традиционные дружеские отношения и сотрудничество между Монголией и Кыргызстаном, вывести их на уровень всестороннего партнерства и вместе открыть новую страницу в истории.

Уверен, что наши переговоры и взаимно согласованные задачи будут реализованы на благо процветания двух стран и благополучия народов, а отношения и сотрудничество между двумя странами будут и дальше расширяться и развиваться.

Пусть дружба и товарищество между нашими народами крепнут из поколения в поколение, а братские отношения и сотрудничество между Монголией и Кыргызстаном процветают и развиваются вечно.

Благодарю за внимание», — сказал Президент Монголии.

Одним из главных итогов встречи стало подписание Совместной декларации об установлении всеобъемлющего партнерства между Кыргызстаном и Монголией. По словам Садыра Жапарова, это переводит сотрудничество, основанное на крепкой дружбе, на качественно новый уровень.

Среди важных договоренностей он отметил:

Укрепление политического диалога. Подчеркнута важность регулярных контактов на высоком и высшем уровнях, расширение межпарламентского и межведомственного взаимодействия.

Экономическое сотрудничество. Достигнуто взаимопонимание по активизации экономических контактов, наращиванию товарооборота и созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. В рамках визита пройдет кыргызско-монгольский бизнес-форум для достижения конкретных результатов.

Транспорт и логистика. Обсуждены вопросы расширения региональной транспортной взаимосвязанности и перспективы логистического взаимодействия, включая использование транспортных коридоров. Отмечена важность создания новых конкурентоспособных международных маршрутов.

Горнорудная отрасль. Выражен взаимный интерес к развитию сотрудничества в горнорудной отрасли, включая обмен опытом.

Культурно-гуманитарная сфера. Расширение сотрудничества в области образования, науки и туризма. Активизация академических и научных обменов, реализация совместных образовательных программ, укрепление связей между университетами, культурными и исследовательскими учреждениями. Договорились о поддержке проектов по сохранению историко-культурного наследия и продвижению общих духовных ценностей.

Президенты обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, отметив схожесть позиций по многим пунктам глобальной и региональной повестки дня.

Кыргызстан подтвердил готовность поддерживать экономическую интеграцию Монголии с Евразийским экономическим союзом. Подписанное в июне 2025 года торговое соглашение между Монголией и ЕАЭС расценивается как важный инструмент, открывающий новые возможности для экономического взаимодействия.

По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов, направленных на укрепление правовой базы сотрудничества и реализацию проектов во всех сферах взаимного интереса.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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