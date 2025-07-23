Монгольский боец подписал контракт с китайской организацией смешанных боевых искусств JCK

СУХБАТ Отгонсурэн

CentralAsia (MNG) -

Боец смешанных единоборств «Shandas MMA» и чемпион «MGL-1» СУХБАТ Отгонсурэн проведет бой в Китае. Он стал контрактным спортсменом JCK, крупнейшей арены смешанных боевых искусств в Китае.

Рост Сухбата — 176 см, возраст — 25 лет. Он начал заниматься боевыми искусствами в 2018 году. В 2020 году он выиграл соревнования, победив своих соперников, применив болевые приемы.

В апреле этого года Сухбат принял участие в турнире JCK Kings 007. В первом раунде он несколькими мощными ударами победил китайского спортсмена Нуэрджианати Жумая и одержал победу.

JCK MMA — китайский промоушен смешанных боевых искусств. В настоящее время он сотрудничает с платформой UFC Fight Pass. JCK MMA был создан в 2019 году. Его первое мероприятие, JCK 1, состоялось 29 ноября 2019 года в Тайяне, провинция Шаньси.

Формат промоушена аналогичен формату Professional Fighters League, поскольку имеет сезонный турнирный характер. В каждой весовой категории участвуют 32 бойца. Каждому бойцу гарантировано пять боёв за сезон для определения рейтинга. В каждом дивизионе лучшие бойцы сразятся друг с другом в финале плей-офф. Победитель получит денежный приз в размере 1 миллиона юаней (150 000 долларов США).

Начиная с сезона 2022 года, бывшие победители и ветераны JCK MMA получат укороченный путь к финалу, где они примут участие в суперраунде JCK. Шесть бойцов в каждом дивизионе встретятся друг с другом три раза за рейтинг, а два последних бойца выбывают.

В настоящее время существуют мужские дивизионы от наилегчайшего до полусреднего веса. Также добавляются дивизионы от среднего до тяжёлого веса, а также женские дивизионы.

JCK MMA использует Единые правила смешанных боевых искусств.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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