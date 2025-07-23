Монголия и Кыргызстан подписали МоВ по сотрудничеству в области переработки шерсти

CentralAsia (MNG) - В ходе недавнего государственного визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Кыргызстан был подписан ряд двусторонних соглашений, включая меморандум о взаимопонимании (МоВ) по сотрудничеству в области переработки шерсти.

Все соглашения направлены на расширение совместного сотрудничества.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии Энхбаяр Жадамба и вице-премьер-министр, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакыт Торобаев подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области переработки шерсти.

В рамках Национального движения Монголии «Белое золото» планируется экспорт монгольской шерсти в Кыргызстан. Стороны будут реализовывать совместные проекты по поставкам, переработке и продвижению шерстяной продукции, обмениваться информацией и развивать деловые отношения на взаимовыгодной основе.

Стартовавшая в прошлом году Национальная кампания «Белое золото» направлена на возрождение легкой промышленности, стимулирование экономического оборота сырья животного происхождения, создание новых рабочих мест в секторе, увеличение производства товаров с добавленной стоимостью, повышение доходов скотоводов и улучшение условий их жизни.

Также было подписано соглашение о научном сотрудничестве между Национальной академией наук Кыргызстана и Академией наук Монголии.

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