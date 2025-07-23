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В этом году Национальный травматологический центр оказал неотложную помощь 27 иностранным гражданам

CentralAsia (MNG) -  За первые семь месяцев 2025 года Национальный центр травматологии (НЦТ) зафиксировал 365 вызовов, связанных с травмами.

Наиболее распространенными травмами были падения со зданий, защемление рук ножами и ножницами, а также защемление рук бензопилами или дверями. Также в период праздника Наадам 27 иностранных граждан обратились за неотложной медицинской помощью в НЦТ. В частности, было зарегистрировано девять случаев травм в результате падений, пять случаев травм от неодушевленных предметов, семь случаев дорожно-транспортных происшествий, четыре случая укусов лошадей, животных, насекомых, кошек и собак и один случай ожогов. Услуги оказаны 20 иностранным гражданам в возрасте от семи лет и старше, от 17 лет и старше.

В прошлом году 370 иностранных граждан получили экстренную медицинскую помощь в Национальном центре травматологии. Среди пострадавших граждан по полу было 248 мужчин и 122 женщины – иностранные гражданки. Из них 32 гражданам в возрасте от 0 до 16 лет и 304 взрослым была оказана экстренная помощь.

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