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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение силой 3 балла

CentralAsia (KG) -  На границе Кыргызстана и Таджикистана в 17:59 22 июля произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре. 

Как сообщает Институт сейсмологии очаг землетрясения располагается в 20 км к юго-западу от села Ачык-Суу, в 140 км к юго-западу от города Ош.

В селе Ачык-Суу интенсивность землетрясения составила 2 балла.

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