На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение силой 3 балла
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- 10:16, 23 июля 2025
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CentralAsia (KG) - На границе Кыргызстана и Таджикистана в 17:59 22 июля произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре.
Как сообщает Институт сейсмологии очаг землетрясения располагается в 20 км к юго-западу от села Ачык-Суу, в 140 км к юго-западу от города Ош.
В селе Ачык-Суу интенсивность землетрясения составила 2 балла.
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