Трамп обвинил Обаму, Байдена и Клинтон в госизмене

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп обвинил экс-президентов Барака Обаму, Джо Байдена, а также Хиллари Клинтон в госизмене. Такое заявление глава государства сделал во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп утверждает, что у него имеются документальные подтверждения. «Лидером банды был президент Обама, Барак Хусейн Обама», — сказал он. Кроме того, к ответственности необходимо привлечь экс-президента страны Джо Байдена и проигравшую на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон. Трамп добавил, что «они попытались своровать выборы».

«После того, что они сделали со мной, независимо от того, правильно это или нет, пришло время заняться людьми», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, еще в 2016 году после поражения на выборах президента могли наступить последствия для Клинтон после опровергнутой теории о «российском следе».

«Когда мы поймали Хиллари Клинтон, я сказал: «Давайте не будем заходить слишком далеко — это жена бывшего президента». Я спустил ее с крючка. После того, что они сделали со мной, было это правильным или нет, пора начать преследовать людей», — сказал президент США.

Барак Обама был 44-м президентом США в течение двух сроков, с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года.

46-й президент США Джо Байден, он возглавлял страну с 20 января 2021 года по 20 января 2025 года.

Хиллари Клинтон была 67-м государственным секретарем США, свою должность она занимала во времена правления Обамы с 2009 по 2013 годы. В 2016 году проиграла президентские выборы Дональду Трампу.