Глава Службы безопасности Узбекистана и и.о. министра обороны «Талибана» встретились в Кабуле

CentralAsia (CA) - Делегация Узбекистана во главе с председателем Службы государственной безопасности (СГБ) Баходиром Курбоновым 22 июля провела встречу в Кабуле (Афганистан) с исполняющим обязанности министра национальной обороны «Талибана» Мухаммадом Якубом. Об этом сообщили в Министерстве обороны Афганистана.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Афганистане, отметили развитие добрососедских отношений и выразили удовлетворенность текущим уровнем экономического взаимодействия.

«Узбекская сторона выразила уверенность в устойчивости процесса стабилизации и экономического роста в Афганистане, а также отметила необходимость укрепления двустороннего сотрудничества», – говорится в сообщении.

Мухаммад Якуб поблагодарил Узбекистан за конструктивную позицию на международных площадках по афганскому вопросу и отметил расширение контактов между двумя соседними странами.

На встрече также были затронуты вопросы приграничного взаимодействия, логистики и дальнейшей координации.