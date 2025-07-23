Премьер-министр Японии решил уйти в отставку

CentralAsia (CA) - Премьер-министр — глава Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Сигэру Исиба планирует подать в отставку до конца месяца, Об этом 23 июля сообщило местное издание «Иомиури».

Исиба уже сообщил о своих намерениях окружению. Он 23 июля встретится с главным советником ЛДПЯ Таро Асо, заместителем губернатора Ёсихидэ Сугой и бывшим премьер-министром Фумио Кисидой, отмечают местные СМИ.

Правящая коалиция Японии ЛДПЯ вместе с партнером по коалиции «Комэйто» 20 июля утратила большинство в верхней палате парламента — палате советников. Они получили 47 мандатов (39 и 8 соответственно) и не достигли необходимых для большинства 50 из 125 мест.

После поражения на выборах внутри партии усилились призывы к отставке Исибы. 22 июля стартовала кампания по сбору подписей за проведение досрочных президентских выборов.

Премьер-министр заявил, что планирует подать в отставку после завершения переговоров с США по вопросам тарифов.