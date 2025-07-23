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Президент Казахстана поручил ужесточить наказание за нападение на врачей 

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился усилить меры наказания за случаи физического насилия и жестокого обращения в отношении медицинских работников. Об этом 23 июля сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай. 

Он отметил, что глава государства поддерживает предложения депутатов парламента, медицинской общественности и активных граждан о внесении изменений в национальное законодательство с целью ужесточения наказания за нападения с применением физической силы и проявление жестокости в отношении медицинских работников. 

Желдибай добавил, что инциденты, наносящие ущерб здоровью и благополучию медиков, должны пресекаться правовыми средствами в соответствии с принципом «Закон и Порядок».

«Президент поручил Правительству разработать соответствующие поправки в законодательство, которые будут переданы в Парламент для обсуждения с участием представителей гражданского общества», - говорится в сообщении пресс-секретаря.

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