В Узбекистане наблюдается падение уровня рождаемости

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане падает уровень рождаемости, а уровень смертности растёт. Об этом 22 июля сообщили в Национальном комитете по статистике Узбекистана.

С января по июнь 2025 года в Узбекистане родилось 405,5 тысячи детей.

Среди новорождённых — 209,6 тыс. мальчиков и 195,9 тыс. девочек. В городах на свет появилось 197,8 тыс. детей, в сельской местности — 207,7 тыс. По сравнению с первым полугодием 2024 года уровень рождаемости снизился на 14,4 тыс. человек.

В то же время за указанный период было зарегистрировано 84,1 тыс. случаев смерти — 46,2 тыс. мужчин и 37,9 тыс. женщин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 2,7 тыс.