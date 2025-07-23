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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло ещё одно землетрясение силой 3,5 балла

CentralAsia (KG) -  На границе Кыргызстана и Таджикистана в 11:33 23 июля произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре.

Как сообщает Институт сейсмологии Кыргызстана очаг землетрясения располагается в 13 км к северо-востоку от села Арка, 14 км к северо-востоку от села Достук, 70 км к северо-западу от города Баткен.

В сёлах Арка и Достук интенсивность землетрясения составила 3 балла.

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