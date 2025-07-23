В московском хостеле с мигрантами произошёл пожар. Погиб человек

// ТАСС

CentralAsia (CA) - В московском хостеле по улице Мытной произошёл пожар, в котором 1 человек погиб и 10 пострадали. Об этом 23 июля сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным СМИ в хостеле проживали мигранты.

«Предварительной причиной пожара является аварийный режим работы электросети вследствие ее перегрузки большим количеством подключенных устройств. Будут рассматриваться все возможные причины возгорания», - сказал собеседник агентства.

После ликвидации возгорания в квартире обнаружен один погибший. Девять пострадавших госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Всего в помещении установлено не менее 17 спальных мест. Следственный комитет Москвы возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности.