Премьер-министр Японии опроверг сообщения об отставке

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Японии Сигэру Исиба опроверг сообщения СМИ о своем уходе в отставку после поражения правящей партии на выборах в верхнюю палату парламента. Об этом 23 июля сообщил Bloomberg.

Ранее местные СМИ сообщали, что Исиба намерен объявить о своей отставке уже в этом месяце, взяв на себя ответственность за поражение Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) на выборах. Другие СМИ предполагают, что решение может быть объявлено в августе.

Политик заявил, что вопрос о его отставке не обсуждался,

ЛДПЯ впервые с 1955 года потеряла большинство в обеих палатах парламента, а рейтинг поддержки правительства Исибы упал до 20%, что считается критически низким уровнем.