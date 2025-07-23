экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер-министр Японии опроверг сообщения об отставке

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Японии Сигэру Исиба опроверг сообщения СМИ о своем уходе в отставку после поражения правящей партии на выборах в верхнюю палату парламента. Об этом 23 июля сообщил Bloomberg.

Ранее местные СМИ сообщали, что Исиба намерен объявить о своей отставке уже в этом месяце, взяв на себя ответственность за поражение Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) на выборах. Другие СМИ предполагают, что решение может быть объявлено в августе. 

Политик заявил, что вопрос о его отставке не обсуждался,

ЛДПЯ впервые с 1955 года потеряла большинство в обеих палатах парламента, а рейтинг поддержки правительства Исибы упал до 20%, что считается критически низким уровнем.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com