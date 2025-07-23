Более 150 компаний приняли участие в бизнес-форуме Монголия–Кыргызстан

CentralAsia (MNG) - В рамках визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Кыргызскую Республику, состоялся Монголо-Кыргызский бизнес-форум с участием представителей государственных органов, бизнеса и инвесторов обеих стран.

Форум открыли с приветственным словом заместитель премьер-министра Монголии, председатель монгольской части Межправительственной комиссии Монголии и Кыргызстана Амарсайхан Саинбуян и заместитель Председателя Кабинета министров КР Эдиль Байсалов.

Вице-премьер Амарсайхан Саинбуян подчеркнул, что взаимные визиты глав государств выводят двусторонние отношения на новый уровень, расширяют торгово-экономическое сотрудничество и укрепляют дружбу между народами двух стран.

Участники отметили, что форум послужит важным импульсом для развития экономических связей, объединения государственного и частного секторов, реагирования на потребности рынка и достижения ощутимых результатов посредством технологического сотрудничества.

Ключевые направления будущего сотрудничества включают:

Создание совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, такой как мясо, шерсть, кашемир, кожа и шкуры, для экспорта на международные рынки;

Углубление партнёрских отношений в сфере транспорта, логистики, туризма, образования, науки и передовых технологий;

Расширение поставок фруктов и овощей, а также обмен опытом;

Создание благоприятной инвестиционной среды со стабильными и прозрачными условиями ведения бизнеса.

В рамках национальных движений «Миллиарды деревьев» и «Продовольственное обеспечение и безопасность», инициированных президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, стороны договорились обеспечить стабильные цепочки поставок продовольствия и расширить сотрудничество.

В форуме приняли участие более 150 компаний из обеих стран, представляющих сферы информационных технологий, энергетики, горнодобывающей промышленности, логистики, образования, банковского дела, финансов, сельского хозяйства, торговли, продуктов питания и туризма. Они установили контакты и подписали соглашения о сотрудничестве.

В ходе форума был создан Деловой совет Монголия-Кыргызстан для поддержки двусторонних деловых связей, продвижения совместных проектов и расширения экономического сотрудничества.

Основу экономики Кыргызстана составляют сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность, энергетика и текстильная промышленность. Объём внешней торговли составляет 16 миллиардов долларов США. Страна экспортирует преимущественно золото, сельскохозяйственное сырьё, железо, стекло, уголь и цемент, а импортирует легковые автомобили, нефть, природный газ, оборудование и химическую продукцию.

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