270,8 тыс. юридических лиц зарегистрировано в торговом реестре

CentralAsia (MNG) - По состоянию на первое полугодие 2025 года в Реестре предприятий Национального статистического управления Монголии зарегистрировано в общей сложности 270,8 тыс. юридических лиц. Этот показатель на 25,2 тыс. больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Из общего числа 77,5% — это компании, 12,5% — неправительственные организации (НПО), 5,2% — кооперативы, 2% — товарищества, 1,9% — бюджетные учреждения и 0,9% — государственные или местные предприятия.

В географическом отношении в городе Улан-Батор зарегистрировано 196,1 тыс. организаций, в Центральном регионе – 25,4 тыс., в Хангайском – 22,7 тыс., в Западном – 17,7 тыс., в Восточном – 9 тыс. Количество организаций, зарегистрированных в аймаках Говь-Сумбэр, Сухбаатар и Дундговь, колеблется от 0,8 до 2,1 тыс. организаций.

Из общего числа зарегистрированных 270,8 тыс. организаций 41,3% в настоящее время осуществляют свою деятельность.

Среди недействующих организаций 89,2 тыс. временно приостановили свою деятельность, а остальные 69,9 тыс. не ведут деятельность по другим причинам.

Среди активно действующих организаций 86,6% имеют от 1 до 9 сотрудников, 6,2% — от 10 до 19 сотрудников, а 4,6% — от 20 до 49 сотрудников. Только 2,6% действующих организаций имеют более 50 сотрудников.

В сфере торговли и услуг действует 87,8 тыс. организаций.

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