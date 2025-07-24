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Легенды футбольной команды «Барселоны» Роналдиньо, Карлес Пуйоль и Ривалдо приедут в Монголию

CentralAsia (MNG) -  

Легендарные игроки всемирно известного клуба «Барселона», в том числе легендарный бразильский нападающий Роналдиньо Гаушо, капитан обороны «Барселоны» Карлес Пуйоль и легендарный бразильский нападающий Ривалдо Витор Борба Феррейра, прибудут в Монголию.

Футбольный комментатор Батзаяа Баясгах сообщил  об официальном подтверждении того, что три легендарных игрока самой знаменитой эпохи «Барселоны» посетят Монголию. Конечно, это большое событие для монгольских болельщиков. Оно проводится в рамках программы Barça Legends от клуба «Барселоны». Однако официальная дата их прибытия пока не объявлена. Об этом на своём сайте сообщил спортивный журналист и футбольный комментатор Батзаяа Баясгах.

«Легенды «Барселоны» приезжают в Монголию. Подтверждено, что Роналдиньо, Пуйоль и Ривалдо приедут, остальные пока не выбраны. Они пробудут в нашей стране два дня: один день на товарищеском матче и один день на пресс-конференции. билеты на товарищеский матч скоро поступят в продажу», — написал он.

источник: MiddleAsianNews

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