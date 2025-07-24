Степная дипломатия: Монголия углубляет связи с Центральной Азией

CentralAsia (MNG) -

Поздно вечером 20 июля президент Монголии Хурэлсух Ухнаа прибыл в Бишкек в рамках двухдневного государственного визита в Кыргызстан. Этот визит является частью его расширенного турне по странам Центральной Азии. После визита в киргизскую столицу президент вылетит в Душанбе.

Поездка является продолжением визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Улан-Батор в 2023 году, где он наблюдал за открытием первого посольства Кыргызстана в Монголии и посетил Музей Чингисхана в столице, — пишет The Times of Central Asia.

Теплое приветствие

Жапаров приветствовал Хурэлсуха на красной дорожке в международном аэропорту «Манас», где были исполнены традиционные танцы, исполнена музыка и даже выведен церемониальный орел. Президенты поприветствовали друг друга как старые друзья, прежде чем кортеж двинулся по пустым дорогам к городу.

Как и Жапаров, Хурэлсух занимает пост президента с 2021 года, хотя, в отличие от своего кыргызского коллеги, его роль в основном церемониальная. Действительно, текущая политика в Монголии вызывает у тех в Кыргызстане, кто с теплотой вспоминает эпоху до Жапарова, лёгкую ностальгию. В июне премьер-министр Монголии был вынужден уйти в отставку после того, как парламент страны проголосовал против него за вотум недоверия. Этому предшествовали месяцы протестов, вызванных публикациями в прессе о расточительных тратах его сына.

Второй день визита предоставил Жапарову возможность выступить в роли государственного деятеля и приветствовать нового гостя в Президентском дворце – Ынтымак Ордо, которому еще нет и года. В киргизской столице температура достигла 37°C (98° по Фаренгейту), и монгольский лидер прибыл во дворец на затемненном «Мерседесе» в сопровождении конного почётного караула. Затем лидеры в строгих костюмах встали под палящим солнцем, чтобы принять воинское приветствие от армии Кыргызстана.

Развивающаяся дружба

Возможно, масштаб помпы скрывает пределы того, чего можно достичь на двусторонней основе.

Независимый кыргызский экономист Искандер Шаршеев в интервью The Times of Central Asia подчеркнул, что лидеры действительно добились некоторых прорывов в области сельского хозяйства:

«Подписаны ветеринарные сертификаты… Это открывает новые рынки сбыта для кыргызских производителей. Кыргызстан и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве в области переработки шерсти, в том числе кашемира. Монголия является одним из мировых лидеров по производству кашемира, и передача технологий и обучение специалистов могут значительно улучшить текстильную отрасль Кыргызстана».

Однако реальных заявлений было мало, а язык дипломатии был полон уговоров: «Мы стремимся развивать взаимовыгодное сотрудничество во всех областях, особенно в торгово-экономической сфере», — сказал Хурэлсух, а Жапаров отметил, что «всестороннее сотрудничество с Монголией является одним из приоритетных направлений развития внешней политики Кыргызстана».

Вопрос в том, есть ли за этим какое-то реальное зерно.

С экономической точки зрения цифры вряд ли изменят ситуацию. За первые пять месяцев этого года Кыргызстан экспортировал в Монголию товаров на сумму 3,1 миллиона долларов, в основном кондитерских изделий. Монгольский экспорт в обратном направлении ещё ниже. Пока чиновники трубят о темпах роста, которые в 2024 году утроились, стоит помнить о пропорциях: за 3,1 миллиона долларов сложно купить двухкомнатную квартиру в Верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка.

Действительно, бывший премьер-министр Монголии Батболд Сухбаатар был вынужден отказаться от двух квартир в Нью-Йорке стоимостью 14 миллионов долларов после того, как выяснилось, что они были куплены на средства от «незаконно заключенных контрактов на добычу полезных ископаемых».

Однако ограниченная экономическая целесообразность не означает, что визит бесполезен: символизм часто может заложить основу для стратегических выгод в долгосрочной перспективе.

Вступление в региональный клуб

Как принято среди иностранных лидеров, посещающих Кыргызстан, Хурэлсух направился к подножию гор Ала-Тоо, чтобы возложить венок к мемориальному комплексу Ата-Бейит, где увековечена память киргизской интеллигенции, репрессированной в 1930-е годы.

Такие мемориалы имеют особый резонанс в Монголии, которая, хотя официально никогда не входила в состав Советского Союза, была Народной Республикой с 1924 по 1990 год и фактически вассальным государством Москвы. В 1937–1939 годах здесь прошли собственные чистки под руководством Чойбалсана Хорлоо, «Степного Сталина», в ходе которых было убито более 20 000 человек. Буддийские монастыри были сожжены, а десятки тысяч монахов заключены в тюрьмы или расстреляны.

Хотя такие связи не полностью компенсируют торговый оборот, они могут стать источником дополнительной информации для историков.

Оба народа имеют общую кочевую идентичность, а лошади и юрты являются одними из их любимых национальных символов. Действительно, последнее десятилетие стало свидетелем возрождения идеи Большой Центральной Азии, включающей не только советские «станы», но также Афганистан и Монголию.

Монголия прилагает значительные усилия для интеграции в региональный клуб. В частности, в июне этого года она приняла президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, что стало первым визитом главы узбекского государства в Монголию после обретения независимости. Это произошло после визита Хурэлсуха в Ташкент в 2024 году.

Поездка этой недели, охватывающая Кыргызстан и Таджикистан, является частью аналогичного регионального наступления.

«Это подчеркивает стратегический интерес Монголии к новым экономическим маршрутам и укреплению политических альянсов», — сказал Шаршеев, добавив, что это особенно важно в контексте стран, не имеющих выхода к морю. «Это можно воспринимать как попытку укрепить региональную устойчивость и снизить зависимость от крупных соседей — Китая и России».

Ограниченные возможности

В настоящее время Монголия переживает быстрый экономический рост, главным образом за счёт экспорта сырья, особенно угля. Прогнозируется, что её ВВП в этом году вырастет на 6,6% благодаря растущей экономической выгоде от разработки спорного медного рудника Оюу-Толгой на границе с Китаем.

Монгольская экономика ещё сильнее, чем Туркменистан, зависит от Пекина в плане закупок своей продукции. По некоторым оценкам, до 92% экспорта страны идёт в Китай.

Короче говоря, Монголия сталкивается с географическими препятствиями. В то время как страны постсоветской Центральной Азии имеют альтернативные торговые пути с остальным миром через Иран, Каспийское море и быстрорастущий маршрут через Афганистан, Монголия со всех сторон окружена Россией и Китаем.

В Алтайском крае Монголия находится в соблазнительно близком расстоянии – всего в 37 километрах – от границы с Казахстаном, и в Монголии проживает много этнических казахов. Однако между этими двумя странами находятся Россия и Китай.

Это, вероятно, ограничит возможности Монголии извлекать максимальную выгоду из участия в региональных группировках, в которых не участвуют Россия или Китай, и, возможно, именно поэтому Улан-Батор стремится к членству в возглавляемом Москвой Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), с которым в конце июня было подписано временное соглашение о свободной торговле.

Кыргызстан заявил, что приветствует заявку Монголии на вступление в ЕАЭС, в то время как Улан-Батор также выразил заинтересованность в том, чтобы стать наблюдателем в Организации тюркоязычных государств.

Интеграция также наблюдается на академическом фронте: в июне в Улан-Баторе прошел 10-й Форум CAMCA — региональная встреча журналистов, ученых и бизнесменов из Центральной Азии, Монголии, Кавказа и Афганистана.

Для такой изолированной страны, как Монголия, возможно, утверждение, что она является частью Центральной Азии, само по себе имеет свои преимущества. В этом плане, если целью визита было установление ориентиров и повышение узнаваемости Монголии в регионе, то он удался.

«Интерес к визиту президента Монголии наблюдается не только в политических и деловых кругах, но и среди широкой общественности», — отметил Шаршеев. Этому способствует высокий уровень освещения в СМИ… Визит также обсуждается в социальных сетях, что свидетельствует о растущем интересе к сотрудничеству между двумя странами».

«Какой красивый президент Монголии», — прокомментировал один из кыргызских пользователей в Instagram.

«Мы же братья, в конце концов», — заметил другой.

автор: Джо Люк Барнс — британский журналист и писатель, специализирующийся на странах бывшего Советского Союза.

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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