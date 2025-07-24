Достигнуто официальное соглашение об открытии порта Пусан для Монголии

CentralAsia (MNG) -

Глава консульско-дипломатического представительства Монголии в Пусане Жадамбаа Цагаан-Өвгөн провел официальную встречу с директором южнокорейского Управления порта Пусан Сун Сан Гюном, заместителем директора, начальником международного отдела Гу Джа Римом и начальником отдела международной логистики Соль Ин Хэ.

Порт Пусан, введенный в эксплуатацию в 1876 году, занимает второе место в мире по объёму транзитных перевозок и шестое место по контейнерообороту. Он связан с 500 портами в более чем 150 странах, ежегодно обрабатывает 400 миллионов тонн грузов и является стратегически важным транспортно-логистическим узлом в Северо-Восточной Азии. Управление порта Пусан, которое управляет портом, было создано в 2004 году и отвечает за порты Пусан, Камчхон, Дадепу и Новый Пусан.

Южная Корея экспортирует большую часть грузов в Китай, США, Вьетнам, Гонконг и Японию. Импорт в Южную Корею осуществляется в основном из Китая, Японии, США, Германии и других азиатских стран. В 2017 году Пусан обработал более 20 миллионов двадцатифутовых эквивалентов (показатель, используемый для оценки вместимости контейнеровозов). Порт является частью Морского шелкового пути, который проходит от побережья Китая к южной оконечности Индии в Момбасе, оттуда через Суэцкий канал в Средиземное море и далее в регион Верхней Адриатики Триест с его железнодорожным сообщением с Центральной и Восточной Европой.

В начале встречи было подчеркнуто стратегическое значение порта Пусан, отмечено, что отношения между Монголией и Кореей за последние годы расширились и приобрели характер стратегического партнерства, а в этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

Жадамбаа Цагаан-Өвгөн отметил, что в последние годы товарооборот между двумя странами растет из года в год, и что до сих пор грузы и транспортные средства, предназначенные для Монголии, официально проходили через международный порт Инчхон. Он также упомянул о срочной необходимости открытия второго шлюза — порта Пусан, исходя из растущего товарооборота.

Директор Управления порта Пусан Сон Сан Гюн приветствовал это предложение и выразил свою поддержку, а также готовность к сотрудничеству во всех аспектах. Он отметил, что официальный запуск раздела порта Пусан, посвященного Монголии, начнется с подписания меморандума о сотрудничестве между профильной монгольской организацией и администрацией порта Пусан. Стороны подчеркнули, что официальное открытие порта Пусан создаст для Монголии максимально дешевые и быстрые условия для транспортировки грузов из Республики Корея и Монголии, а также из всех стран, имеющих выход к морю, включая Америку и Европу, в Монголию.

В заключение встречи было подчеркнуто, что данная встреча является важным началом для вывода торгово-экономических отношений между двумя странами на новый уровень и подключения Монголии к международной транспортной сети через порт Пусан. Встреча завершилась пожеланием радостной встречи в тот знаменательный день, когда стороны в короткие сроки выполнят свои обязательства и в обоих направлениях будет доставлен первый груз.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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