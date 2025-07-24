Начнутся полеты между Чхонджу, столицей провинции Чхунчхон-Пукто, и Мөрөном в аймаке Хубсугул

CentralAsia (MNG) -
Корейским туристам, желающим посетить монгольскую «Швейцарию», повезло — в аймаке Хубсугул.
Монгольская частная авиакомпания Hunnu air выполнит первый международный рейс между Чхонджу столицей провинции Чхунчхон-Пукто и Мөрөном в аймаке Хубсугул с 28 июля этого года.
Авиакомпания Hunnu Air получила необходимые разрешения на запуск международных рейсов из Чонджу (Южная Корея) в Мурэн с целью увеличения туризма в Монголии. Первый рейс по этому маршруту запланирован на 28 июля.
Авиакомпания Hunnu Air выполнит рейс на 98-местном самолете Embraer-190, а перелет между двумя странами продлится всего четыре часа.
В компании подчеркнули, что успешное завершение чартерного рейса позволит иностранным туристам сэкономить деньги и время и добраться до аймака Хубсугул напрямую, минуя Улан-Батор.
Чхонджу расположен в 128 километрах к юго-востоку от Сеула. Граничит с Чхонаном, Квесаном и Поыном. Самая высокая гора на территории города — Уамсан. По территории протекает река Мусимчхон. Климат города имеет более континентальные черты, чем климат остальной части Кореи. Среднегодовая температура в городе — 11,6 ℃, что на 0,6 ℃ выше, чем в среднем по стране. Среднегодовое количество осадков составляет 1200 мм, большая часть осадков выпадает в сезон дождей с июня по сентябрь.
В городе работает 414 предприятий. Международный аэропорт Чхонджу осуществляет внутренние и международные рейсы. Общий пассажирооборот аэропорта составляет более 2 млн человек в год. В 1980-х годах был возведён промышленный комплекс Чхонджу, с общей площадью предприятий более 4 млн м². Основная отрасли производства в комплексе — пищевая, текстильная промышленность, химические и полупроводниковые производства. Всего в комплексе работает около 30 тыс. человек.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews