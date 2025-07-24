Все члены сборной Монголии завоевали медали на 55-й Международной олимпиаде по физике

CentralAsia (MNG) -

Завершилась 55-я Международная физическая олимпиада. Соревнования проходили до 24 июля в столице Франции. Нашу страну представляли пять школьников:

БАТБАЯР Гурбазар, (12 класс, средняя школа при Госудаственном университете Монголии) СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ; ИЧИНБАТ Эрхэмбаяр, (11 класс, средняя школа при Госудаственном университете Монголии) СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ; МӨНХ-ОРГИЛ Мөнхтулга, (Школа № 1, 11 класс) БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ; АЗЖАРГАЛ Ганболд, (Школа Сант, 12 класс) БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ; ЭНХТӨГС Дэлгэрсайхан, (Школа «Абсолют-Элит», 11 класс) БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ.

Учащиеся, представлявшие Монголию на 55-й Международной олимпиаде по физике, добились большого успеха, завоевав 2 серебряные и 3 бронзовые медали, а все наши участвующие ученики заняли призовые места.

В 2024 году на 54-й Олимпиаде, проходившей в Иране, наши школьники завоевали 4 бронзовые медали, а именно: Атархуу Соёлхуу, Батбаяр Гурбазар, Монх-Оргил Монхтулга и Ичинбат Эрхэмбаяр.

Традиционно участники демонстрировали свои знания и умения в двух турах. Первый тур был посвящён решению теоретических задач, охватывающих не менее четырёх разделов физики, изучаемых в средней школе. Второй тур был экспериментальным, в рамках которого школьники выполняли лабораторные работы.

Международная физическая олимпиада проводится с 1967 года. В состав команды входит не более пяти школьников, успешно выступавших на республиканских соревнованиях и отборочных этапах.

Международная физическая олимпиада для школьников (IPhO - International Physics Olympiad) — ежегодные международные соревнования по физике среди школьников разных стран.

Официальной целью олимпиады является упрочнение контактов в области школьного физического образования, поощрения формирования дружеских связей и будущего сотрудничества в научном сообществе.

Соревнования проводятся в два этапа, один день — экзамен по теории (требуется решить три задачи за пять часов), другой день — лабораторная работа, с отдыхом между этапами.

Соревнования индивидуальны, и зачёт по странам является неофициальным. К участию в олимпиаде допускаются школьники, не достигшие двадцати лет.

Официальный язык олимпиады — английский.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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