Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле

CentralAsia (CA) - Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле начался со встречи глав делегаций Мединского и Умерова. После этого команды провели переговоры в расширенном составе. По данным ТАСС, продолжать их не планируется.

Стороны, по данным российского агентства, договорились об обменах военных и гражданских лиц. ТАСС также сообщил, что решение о четвертом раунде переговоров РФ и Украины будет приниматься после выполнения новых договоренностей.

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, РФ и Украина прямо сейчас завершают обмен военнопленными по 250 человек с каждой стороны. Он отметил, что Россия готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области, находящихся в Украине.

В ходе переговоров РФ также предложила Украине передать еще 3000 тел военнослужащих ВСУ. Глава российской делегации указал, что Киев обещал рассмотреть предложение Москвы о создании трех переговорных групп: военной, политической и гуманитарной, которые будут работать онлайн.

Москва предложила Киеву рассмотреть возможность коротких перемирий на фронте, чтобы забрать раненных и погибших, сообщил помощник президента РФ.

Мединский заявил, что позиции РФ и Украины по меморандумам остаются далекими друг от друга. По его словам, прежде чем президенты стран могли бы встретиться, необходимо обсудить соглашение об урегулировании. Встреча Путина и Зеленского, подчеркнул он, должна быть хорошо проработана, чтобы она состоялась/

Глава украинской делегации Рустем Умеров на пресс-конференции по окончании переговоров зачитал заявление.

В нем говорится, что украинская делегация на встрече обрисовала украинские приоритеты, которых говорил президент Владимир Зеленский. Украина продолжает настаивать на полном и безоговорочном прекращении огня, которое «должно быть настоящим», подчеркнул Умеров.

Также делегация предложила провести встречу лидеров России и Украины до конца августа, сказал Умеров.