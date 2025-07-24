Президент Монголии прибыл в Таджикистан с государственным визитом

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Таджикистан с государственным визитом.
В международном аэропорту Душанбе его встретили первый заместитель премьер-министра Таджикистана Хоким Холикзода и посол Монголии в РТ Баярхуу Дорж.
Стороны считают, что этот визит станет важным импульсом для расширения и развития дружественных отношений со странами Центральной Азии, в том числе с Таджикистаном, обогащения сотрудничества экономическим содержанием, укрепления дружбы и товарищества между народами.
Президенты Ухнаагийн Хурэлсух и Эмомали Рахмон проведут встречи и официальные переговоры, а также опубликуют «Совместное заявление Монголии и Республики Таджикистан о развитии дружественных отношений и многостороннего сотрудничества».
В рамках визита планируется подписание документов, направленных на развитие отношений и сотрудничества.
Президент Монголии также встретится с председателем Маджлиси намояндагон (нижней палаты парламента) страны и обменяется мнениями по вопросам отношений и сотрудничества.
В рамках визита под эгидой глав двух государств пройдут первый бизнес-форум и культурно-художественные мероприятия.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году, и это первый государственный визит президента Монголии.
источник: MiddleAsianNews