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Президент Монголии прибыл в Таджикистан с государственным визитом

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Таджикистан с государственным визитом.

В международном аэропорту Душанбе его встретили первый заместитель премьер-министра Таджикистана Хоким Холикзода и посол Монголии в РТ Баярхуу Дорж.

Стороны считают, что этот визит станет важным импульсом для расширения и развития дружественных отношений со странами Центральной Азии, в том числе с Таджикистаном, обогащения сотрудничества экономическим содержанием, укрепления дружбы и товарищества между народами.

Президенты Ухнаагийн Хурэлсух и Эмомали Рахмон проведут встречи и официальные переговоры, а также опубликуют «Совместное заявление Монголии и Республики Таджикистан о развитии дружественных отношений и многостороннего сотрудничества».

В рамках визита планируется подписание документов, направленных на развитие отношений и сотрудничества.

Президент Монголии также встретится с председателем Маджлиси намояндагон (нижней палаты парламента) страны и обменяется мнениями по вопросам отношений и сотрудничества.

В рамках визита под эгидой глав двух государств пройдут первый бизнес-форум и культурно-художественные мероприятия.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году, и это первый государственный визит президента Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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