В Польше представили обновлённый состав правительства

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Польши Дональд Туск представил обновленный состав правительства. Об этом 23 июля сообщило агентство Euronews.

Туск провёл обновление состава правительства, руководствуясь принципами «порядка, безопасности и будущего». Первое заседание нового правительства состоится 25 июля.

В числе ключевых изменений — расширение круга вице-премьеров. К текущим заместителям — министру цифровизации Кшиштофу Гавсковскому и министру обороны Владиславу Косиняку-Камышу — присоединился глава МИД Радослав Сикорский, ранее участвовавший в праймериз на пост президента, но уступивший Рафалу Тшасковскому.

Особую символику, по словам Туска, имеет назначение судьи Вальдемара Журека на пост министра юстиции, который ранее занимал Адам Боднар. Также в правительство вернулся Марцин Кервиньский, вновь возглавив МВД. Его предшественник Томаш Семоняк теперь займётся координацией спецслужб, в том числе борьбой с гибридными угрозами со стороны России, включая незаконную миграцию.

Создано новое Министерство энергетики — его возглавил Милош Мотыка. Оно образовано на базе частей министерств климата и промышленности. Министром государственных активов стал Войцех Бальчун, сменивший Якуба Яворского. Финансово-экономический блок возглавил Анджей Доманьский, ранее уже занимавший пост министра финансов. Он пришёл на смену Кшиштофу Пашику, курировавшему развитие и технологии.

Также произошли кадровые перестановки в аграрной, здравоохранительной и культурной сферах: Стефан Краевский стал министром сельского хозяйства, Йоланта Собераньская-Гренда возглавила Минздрав, а Министерство культуры и нацнаследия поручено Марте Ченковской.

Мацей Берек назначен министром по контролю за реализацией госполитики, Якуб Рутницкий — министром спорта и туризма вместо Славомира Нитраса. Адам Слапка покинул пост министра по делам ЕС, но остался правительственным спикером.

Ряд министров сохранили свои позиции: Барбара Новацкая (образование), Катажина Пелчиньская-Наленч (фонды и регионы), Марцин Куласек (наука и высшее образование), Агнешка Дзимьянович-Бонк (семья и соцполитика), а также команда Минклимата осталась без изменений. Руководить канцелярией премьера продолжает Ян Грабец.