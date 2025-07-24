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Фестиваль «Ёхор Хатар-2025» пройдет в сомоне Батширээт аймака Хэнтий

CentralAsia (MNG) -  Фестиваль «Ёхор Хатар-2025» пройдет в сомоне Батширээт аймака Хэнтий 30–31 июля 2025 года в рамках инициативы правительства Монголии «Go Mongolia» и стратегии развития туризма в аймаке.

Мероприятие посвящено наследию, культуре и художественным традициям бурятского народа, сохранившего свою историю и единство благодаря ритму танца ёхор.

Ключевыми моментами фестиваля станут танцевальный конкурс «Ёхор хатар», скачки «Хатар жороо», традиционные бурят-монгольские соревнования по стрельбе из лука и борьбе, а также конкурс декламации стихов «Аялгата бурят хэлэмнэй».

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