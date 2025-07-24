Министр Наранбаяр встретился с монгольскими студентами, обучающимися в Университете «Манас»

CentralAsia (MNG) - В рамках государственного визита Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Кыргызскую Республику министр образования Монголии Наранбаяр Пурэвсурэн и советник Президента Монголии по вопросам политики в области образования, науки и технологий Лодойравсал Чоймаа посетили Университет «Манас».

В ходе визита министр науки, высшего образования и инноваций КР Бактияр Орозов и ректор Университета «Манас» Альпаслан Джейлан обсудили с монгольской делегацией вопросы расширения сотрудничества в сфере высшего образования.

Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления межуниверситетского сотрудничества, организации совместных археологических исследований между Монголией, Кыргызстаном и Турецкой Республикой, содействия обмену преподавателями и приглашения преподавателей. Кыргызская сторона была проинформирована о текущем состоянии высшего образования в Монголии и выразила готовность принимать монгольских студентов в своих вузах.

В настоящее время в Университете «Манас» успешно обучаются 49 монгольских студентов, а ещё 19 зарегистрировались на 2025–2026 учебный год. Кыргызская сторона также объявила о признании результатов вступительных экзаменов в вузы Монголии. Университет «Манас» предлагает обучение на кыргызском, русском, английском и турецком языках.

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