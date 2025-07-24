экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России с радаров пропал самолет Ан-24 с 49 пассажирами

CentralAsia (CA) -  Самолет Ан-24 пропал в нескольких километрах от аэропорта Тынды в Амурской области, сообщило МЧС. Рейс выполняет авиакомпания «Ангара».

Воздушное судно пропало с экранов радаров и не вышло на связь. На борту находится порядка 40 пассажиров, сообщило МЧС. По информации издания, на борту 43 пассажира и экипаж. МЧС подняло в небо поисковый вертолет Ми-8.

Ранее ТАСС и «Интерфакса» сообщал всего на борту около 50 человек — 40 пассажиров и шесть членов экипажа. 

Самолет выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында. По информации RT, связь с ним пропала после того, как борт при заходе на посадку ушел на второй круг.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com