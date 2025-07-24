В России обломки пропавшего самолета Ан-24 обнаружены в 15 км от Тынды

CentralAsia (CA) - Пропавший в Амурской области Ан-24 разбился неподалеку от Тынды, сообщает «Интерфакс».

«В 15 км от Тынды на склоне обнаружены обломки Ан-24. Самолет разрушен», - сказали в экстренных службах.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Хабаровска по расписанию в четверг утром. Самолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, а затем пропал с экранов и не вышел на связь в нескольких километрах от аэропорта Тынды.

По данным экстренных служб, на борту могли находиться 46 человек, в том числе 40 пассажиров.

Возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.