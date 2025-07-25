Специальный прокурор Кореи расследует тайную операцию, проведенную военными в Монголии в ноябре

Помощник специального прокурора Пак Чи Ён выступает на брифинге в Верховной прокуратуре Сеула в районе Сочо-гу, Сеул, 15 июля

CentralAsia (MNG) -

Следователи усматривают потенциальную государственную измену в предполагаемом заговоре ОИК с целью контакта с Северной Кореей

Если администрация Юна попытается вступить в сговор с Северной Кореей с целью оправдания объявления ею военного положения, подозреваемым могут быть предъявлены обвинения в подстрекательстве к иностранной агрессии.

Специальный прокурор расследует тайную операцию, проведенную военными в Монголии в ноябре, в ходе которой два сотрудника разведки предположительно попытались связаться с представителями Северной Кореи в рамках расследования в отношении бывшего президента Юн Сок Ёля.

Следователи подозревают, что операция была направлена на то, чтобы спровоцировать Северную Корею или открыть линию связи, которая могла бы послужить оправданием для объявления Юном военного положения 3 декабря прошлого года.

Специальный совет также подчеркнул важность продолжающегося расследования в отношении военных властей.

«Отказ от расследования дел, связанных с подозрениями в государственной измене, будет нарушением служебных обязанностей», — заявила помощник специального прокурора Пак Джи Ён на брифинге в среду днем.

По данным местной ежедневной газеты Hankyoreh, опубликованным в среду, двое офицеров Командования военной разведки Кореи — подполковник и майор — были направлены в Улан-Батор (Монголия), где они попытались связаться с посольством Северной Кореи через монгольских чиновников. Им было поручено собрать разведданные о Северной Корее, и, как сообщается, в отчете об их миссии в качестве цели было указано посольство Северной Кореи.

Офицеры были задержаны монгольской разведкой во время операции и освобождены после того, как тогдашний командующий Командованием военной разведки Кореи генерал-майор Мун Сан Хо отправился в Монголию, чтобы потребовать их освобождения.

Мун Сан Хо, бывший начальник Командования военной разведки

Командование военной разведки Кореи имеет отношение и к другим аспектам попытки введения военного положения. Мун был отстранён от должности в декабре за то, что в ночь на 3 декабря отправил сотрудников Командования военной разведки Кореи в Национальную избирательную комиссию для фотографирования серверной комнаты комиссии.

Однако не было найдено никаких конкретных доказательств, подтверждающих непосредственное участие Командования военной разведки Кореи в общем планировании введения военного положения, помимо его связи с бывшим начальником Командования военной разведки Кореи Но Сан Воном, арестованным в декабре по обвинениям, связанным с организацией плана Юна по введению военного положения.

Сообщается, что в октябре 2024 года генерал Мун передал Но список из 46 офицеров разведки. В записной книжке, изъятой у Но, содержались такие фразы, как «спровоцировать нападение Севера на Северную линию границы (имея в виду Северную демаркационную линию)» и «ненужные воздушные шары», что, по мнению следователей, указывает на причастность Командования военной разведки Кореи к созданию угрозы безопасности в преддверии заявления от 3 декабря.

Если в ходе расследования, проводимого специальным прокурором, будет выявлено такое намерение Командования военной разведки Кореи, должностные лица, ответственные за эти действия, могут быть обвинены в государственной измене. Согласно статье 92 Уголовного кодекса, измена означает сговор с иностранными державами с целью развязывания войны или вооруженного мятежа против страны.

На момент публикации статьи Министерство национальной обороны не комментировало ход расследования. Когда в конце 2024 года впервые появились сообщения об операции в Монголии, министерство отрицало какую-либо связь между поездкой и подготовкой к введению военного положения.

Расследование операции в Монголии разворачивается на фоне подозрений в очередной попытке спровоцировать Север — запуске военных беспилотников в начале октября 2024 года. Сообщается, что дрон перевозил пропагандистские листовки и был намеренно сбит, чтобы вызвать реакцию Северной Кореи.

Специальный прокурор заявил, что получил показания, свидетельствующие о том, что бывший министр обороны Ким Ён Хён приказал Командованию по управлению беспилотными летательными аппаратами направить беспилотный летательный аппарат в сторону Северной Кореи в октябре 2024 года.

Согласно стенограммам, директор по операциям Объединённого комитета начальников штабов генерал-лейтенант Ли Сын О дал показания о том, что Ким лично руководил миссиями, перенаправляя беспилотники в такие районы, как Нампхо, провинция Южный Пхёнан (Северная Корея) и районы к северу от северной демаркационной линии Восточного моря.

Сообщается, что группа спецпрокурора подозревает, что эта отдельная группа провела операцию по внедрению беспилотников в Северную Корею по приказу бывшего президента Юн Сок Ёля.

Специальный прокурор позднее запросил ордер на арест командующего операциями с использованием беспилотников генерал-лейтенанта Ким Ён Дэ по подозрению в подделке военных документов для сокрытия миссии.

Однако в понедельник суд отклонил ходатайство, сославшись на недостаточность оснований для задержания. Следственная группа пересматривает решение суда и рассматривает вопрос о повторной подаче ходатайства.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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