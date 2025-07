Вторая часть видеоигры Death Stranding включает шесть песен монгольского певца Magnolian. Видео

CentralAsia (MNG) - «DEATH STRANDING 2: On the Beach» наконец-то вышла! В игре представлены шесть песен монгольского певца Magnolian (Дөлгөөна Баясгалана): «Indigo», «The Bride & the Bachelor», «Famous Men», «Geese», «Rome», а также новая песня «Woods», написанная Дөлгөөном Баясгаланом специально для DS2.

В первую версию видеоигры играло более 20 миллионов человек по всему миру. Создатели игры рассчитывают, что во второй части число пользователей будет ещё больше.

Death Stranding 2: On the Beach — компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная японской компанией Kojima Productions в сотрудничестве с Guerrilla Games и PlayStation Studios XDev и изданная Sony Interactive Entertainment. Является сиквелом компьютерной игры Death Stranding.

источник: MiddleAsianNews

