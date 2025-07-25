Плата за обучение в средней школе International School of Ulaanbaatar составляет ₮150 млн или $429 тыс.

CentralAsia (MNG) -

Плата за обучение в некоторых частных школах столицы значительно выросла в 2025-2026 учебном году.

Школа «Шинэ үе» взимает ₮ 8 млн в год с каждого ученика начальной школы, ₮8,5 млн с каждого ученика средней школы и ₮9 млн с каждого ученика старшей школы.

Ежегодная плата за обучение в «Green School Mongolia”» составляет ₮24 млн, ежегодная плата за обучение в школе «Сант» — ₮16 млн, а ежегодная плата за обучение в средней школе «Гёте» — ₮12 млн.

Кроме того, среди международных средних школ International School of Ulaanbaatar в Улан-Баторе имеет самую высокую плату за обучение: стоимость одного года обучения составляет $42 900 , или около ₮150 млн.

источник: MiddleAsianNews

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