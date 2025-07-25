Президент Монголии начал государственный визит в Таджикистан с церемоний на высоком уровне

CentralAsia (MNG) - Лица высокопоставленных чиновников принимающей стороны были холодны, но улыбался только один почетный гость, Президент Монголии.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа начал государственный визит в Республику Таджикистан 23 июля. Официальная церемония встречи состоялась на следующее утро перед Дворцом нации, сообщает MiddleAsianNews со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

В рамках программы визита также запланированы бизнес-форум и Дни культуры Монголии, что подчеркнет расширяющееся партнерство между Душанбе и Улан-Батором.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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