Президент Монголии начал государственный визит в Таджикистан с церемоний на высоком уровне
CentralAsia (MNG) - Лица высокопоставленных чиновников принимающей стороны были холодны, но улыбался только один почетный гость, Президент Монголии.
Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа начал государственный визит в Республику Таджикистан 23 июля. Официальная церемония встречи состоялась на следующее утро перед Дворцом нации, сообщает MiddleAsianNews со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.
В рамках программы визита также запланированы бизнес-форум и Дни культуры Монголии, что подчеркнет расширяющееся партнерство между Душанбе и Улан-Батором.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews
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