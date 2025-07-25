Таджикистан предлагает дорожную карту по развитию торгово-экономических связей с Монголией

CentralAsia (MNG) -

Таджикистан предложил разработать программу сотрудничества и совместную дорожную карту действий по укреплению торгово-экономических связей с Монголией на ближайшие годы.

Предложение прозвучало в ходе переговоров в Душанбе между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.

Стороны также поддержали идею создания Таджикско-монгольского делового совета для активизации взаимодействия с частным сектором. Стороны также согласились с важностью регулярного проведения бизнес-форумов, ярмарок и выставок в обеих странах.

Первый бизнес-форум между таджикскими и монгольскими торговыми кругами, прошедший сегодня в Душанбе, был охарактеризован как важный шаг на пути к укреплению экономического сотрудничества.

В ходе переговоров особое внимание уделялось расширению сотрудничества в области сельского хозяйства, в частности, развитию животноводства. Среди других перспективных направлений были названы перерабатывающая промышленность, особенно лёгкая и пищевая, а также горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых.

Лидеры двух стран обсудили совместные усилия по продвижению «зеленой» повестки дня и достижению Целей устойчивого развития. Туризм был назван еще одним приоритетом, при этом Таджикистан подчеркнул свой потенциал для горного, экологического и оздоровительного туризма.

Кроме того, Рахмон также подчеркнул необходимость активизации Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как ключевой площадки для продвижения двусторонней повестки дня.

Культурные и гуманитарные связи также были предметом обсуждения. Недавние Дни культуры Монголии в Таджикистане были восприняты как важный старт, и обе страны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в области науки, образования, СМИ, музеев, молодёжной политики и спорта. Лидеры также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, выразив поддержку продолжению взаимодействия на многосторонних площадках, в частности, в рамках Организации Объединённых Наций и её специализированных учреждений.

Рахмон отметил поддержку Монголией глобальных инициатив Таджикистана в области водных ресурсов и климата и призвал к практическому сотрудничеству в решении современных проблем безопасности.

Президент Монголии Хурэлсух начал государственный визит в Таджикистан 23 июля. В ходе визита, который продлится до 26 июля, пройдут переговоры на высшем уровне между двумя странами и подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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