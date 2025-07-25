Монголия выдала 179 патентов в первой половине 2025 года

CentralAsia (MNG) - По данным Национального статистического управления Монголии, в первой половине 2025 года физическими и юридическими лицами было подано 311 заявок на патенты на изобретения и промышленные образцы, что на 45 больше, чем в 2024 году.

Всего выдано 179 патентов, в том числе 48 на изобретения и 131 на промышленные образцы. По сравнению с 2024 годом количество патентов на изобретения уменьшилось на 12, а количество патентов на промышленные образцы увеличилось на 16.

По международной классификации выданные патенты включают 16 в области химии и металлургии, 12 в области потребностей человека, 10 в области различных технологических методов, строительства и горного дела, восемь в области механики, освещения, отопления, насосов и двигателей, пять в области физики и один в области электричества и текстиля.

Кроме того, по всей стране было подано 2659 заявок на регистрацию товарных знаков, из которых 1071 – международные заявки в рамках Мадридского соглашения, в которых указана Монголия. В общей сложности была защищена 2201 товарный знак, что на 52 больше, чем в 2024 году, при этом 637 заявок были отклонены в регистрации.

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