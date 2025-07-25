Франция решила официально признать Палестину

CentralAsia (CA) - Париж готов признать Палестину как государство. Об этом 25 июля сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети Х.

Официальное сообщение об этом он обещает сделать в сентябре, на новой сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, признание палестинской государственности должно сопровождаться условиями: полной демилитаризацией и безоговорочным признанием Израиля со стороны палестинской стороны. Макрон отметил, что независимая Палестина может сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке.

«Оставаясь верным историческому обязательству Франции по обеспечению справедливого и прочного мира, я принял решение о признании Палестины. Торжественно объявлю об этом в сентябре», — написал он в соцсети X, приложив письмо, адресованное президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу.

Макрон также призвал к немедленному перемирию, освобождению всех заложников и оказанию широкомасштабной гуманитарной помощи сектору Газа. Он подчеркнул необходимость разоружения ХАМАС, восстановления инфраструктуры и гарантий безопасности в регионе.

Палестинская сторона уже выразила поддержку решению французского лидера, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг станет «наградой за террор» после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

«Создание палестинского государства в нынешних условиях — это не шаг к миру, а угроза для Израиля. Палестинцы хотят не соседствовать с Израилем, а заменить его», — говорится в заявлении израильского премьера.

На сегодняшний день Палестину признают более 140 стран из 193 членов ООН. Последними к этому списку присоединились Испания, Ирландия и Норвегия, сделав это в 2024 году.

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