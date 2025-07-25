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Монголия приняла участие в Международном фестивале искусств «Мейкин Азия»

CentralAsia (MNG) -  Артисты Государственного национального академического ансамбля песни и танца Монголии открыли гала-концерт Международного фестиваля искусств «Мейкин Азия», который проходил в Кыргызстане 20–22 июля 2025 года.

В концерте приняли участие президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках государственного визита президента Монголии в Кыргызстан.

Цель фестиваля — развитие культурных связей и сотрудничества между странами-участницами, поддержка молодых артистов, а также сохранение и демонстрация культурного наследия. В этом году фестиваль «Мейкин Азия» собрал лучших исполнителей из 25 стран, а Монголию на конкурсе представляли два вокалиста.

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