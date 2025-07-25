На 72-м году жизни скончался актёр и рестлер Халк Хоган

- Азия и мир, общество
- 10:50, 25 июля 2025
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CentralAsia (CA) - Звезда спорта и развлечений скончался на 72-м году жизни. Об этом 24 июля сообщили американские СМИ.
По данным СМИ, Хоган был доставлен в больницу из своего дома во Флориде бригадой скорой помощи, где врачи констатировали смерть в результате остановки сердца.
Сообщается, что проблемы со здоровьем у спортсмена наблюдались давно — за последние месяцы он перенёс несколько операций.
Настоящее имя Халка Хогана — Терри Джин Боллеа. Своё сценическое имя он взял после начала карьеры в рестлинге в 1977 году. В начале 1980-х Хоган стал культовой фигурой и, по мнению многих, сыграл ключевую роль в популяризации рестлинга, превратив его из нишевого шоу в массовое семейное развлечение.
В кино он дебютировал в 1982 году с ролью в фильме «Рокки 3», а позже снялся в таких картинах, как «Без правил», «Коммандо из пригорода», «Мистер няня», «Силач Санта-Клаус». Также он появлялся в эпизодах сериалов «Спасатели Малибу» и «Крутой Уокер», а в дальнейшем занимался продюсированием фильмов и телепроектов.