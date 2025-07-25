Завершился 15-й выпуск ралли «Шелковый путь»

CentralAsia (MNG) - 15-й выпуск престижного ралли-марафона «Шёлковый путь» триумфально завершился в Горно-Алтайске, столице Республики Алтай в России. Международное соревнование, в котором приняли участие 837 участников из 12 стран, стартовало в Иркутске (Бурятия) и протянулось на более чем 5500 километров по сложной местности.

Участники соревновались в гонках как на автомобилях, так и на мотоциклах, пересекая разнообразные ландшафты, включая аймаки Улан-Батор, Баянхонгор, Говь-Алтай и Ховд в Монголии. Ралли длилось 11 дней и проверяло выносливость, точность и мастерство каждого гонщика и водителя.

Мастер спорта международного класса Мөрөн Пурэвдорж одержал важную победу для Монголии, завоевав первое место в категории «Мото-ралли – до 450 куб. см». Выступая на KTM 450 Rally Replica, он обошёл соперников из других стран и стал гордым обладателем заветного кубка «Белый лев». Это достижение стало улучшением по сравнению с его прошлогодним результатом, где он также поднялся на пьедестал. Этот успех закрепил за ним статус одного из ведущих раллийных гонщиков региона. Более того, в автомобильном зачёте российские команды доминировали в турнирной таблице, завоевав все три призовых места.

Ралли «Шёлковый путь» проводится с 2009 года и признано одним из самых сложных в мире кросс-кантри-ралли на выносливость. Изначально часть маршрута должна была пройти по территории Китая, но этой весной Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Китая объявила об ограничениях на некоторых транзитных участках. В связи с этим организаторы совместно с правительством Монголии скорректировали маршрут и решили перенести финишную черту ралли в Улан-Батор, тем самым расширив возможности Монголии в качестве принимающей стороны этого крупного международного мероприятия.

Успешное завершение ралли этого года еще раз подтверждает растущее присутствие Монголии в мировом автоспорте и подчеркивает, что обширные и сложные ландшафты страны являются идеальным местом для гонок на выносливость.

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