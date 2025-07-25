Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Турцию
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июля посетит с официальным визитом Турцию. Об этом 25 июля сообщили в Акорде.
Визит состоится по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.
Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
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