Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Турцию

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июля посетит с официальным визитом Турцию. Об этом 25 июля сообщили в Акорде.

Визит состоится по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

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