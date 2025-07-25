На границе Камбоджи и Таиланда продолжаются бои

CentralAsia (CA) - На границе Камбоджи и Таиланда в пятницу, 25 июля, второй день подряд продолжаются боевые столкновения с применением артиллерии, тяжелой техники и авиации. Территориальный конфликт между двумя странами, который тлеет десятилетия, резко обострился. Этому предшествовало решение Таиланда и Камбоджи понизить уровень дипломатических отношений и отозвать послов после того, как тайский военный наступил на противопехотную мину на спорной территории. Об этом сообщает «Немецкая волна».

В четверг, 24 июля, на границе началась перестрелка. Стороны обвинили в ее начале друг друга. Бангкок заявил, что Камбоджа атаковала как военные, так и гражданские объекты с использованием тяжелой артиллерии. В ответ тайский истребитель F-16 наносил удары по целям в Камбодже.

Бои продолжились в пятницу. «Вооруженные силы Камбоджи вели непрерывный обстрел из тяжелого оружия, полевой артиллерии и реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град»», - говорится в заявлении армии Таиланда. Тайские войска ответили «адекватным ответным огнем в соответствии с тактической обстановкой». «Обе армии продолжали использовать тяжелую артиллерию для обстрела позиций друг друга», - заявила представитель Минобороны Камбоджи.

В Минздраве Таиланда сообщили как минимум о 14 погибших в результате атак. Свои дома в приграничных регионах Таиланда уже покинули более 100 тысяч человек.





История конфликта

Таиланд и Камбоджа спорят о своей 817-километровой границе уже более века, что неоднократно приводило к вооруженным столкновениям. В центре конфликта находится ситуация вокруг храмового комплекса Прэахвихеа и прилегающих земель. Храм с 2008 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и на него претендуют обе страны.

Ситуация вновь обострилась в мае 2025 года после гибели камбоджийского солдата в перестрелке. Теперь Таиланд обвиняет Камбоджу в недавней установке новых мин на спорной территории. Пномпень отрицает это, утверждая, что мины появились в результате многолетней гражданской войны.

Совет Безопасности ООН объявил о проведении экстренного заседания в пятницу в связи с боевыми действиями, сообщило агентство AFP. Заседание созвано по просьбе премьер-министра Камбоджи Хун Манета.