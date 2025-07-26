Монголия и Узбекистан обсудили реализацию совместной дорожной карты

// Photo: The Uzbek president’s office

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

В начале беседы Президент Монголии тепло поздравил узбекского лидера с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов, а также процветания народу Узбекистана.

В ходе обсуждения особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе двусторонних встреч на высшем уровне, состоявшихся в ходе визита Президента Мирзиёева в Монголию в июне текущего года.

Лидеры подчеркнули важность продвижения принятой дорожной карты, продвижения совместных проектов в животноводстве, торговле, транспорте, промышленной кооперации, горнодобывающей отрасли, а также проведения плановых мероприятий в рамках программы культурно-гуманитарного обмена.

Тем временем, в июне 2024 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа совершил свой первый государственный визит в Узбекистан. За ним последовал официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Улан-Батор летом 2025 года. В ходе этих встреч на высоком уровне было подписано в общей сложности 20 двусторонних соглашений, охватывающих широкий спектр областей, включая транспорт, здравоохранение, сельское хозяйство, образование, охрану окружающей среды, торговлю и инвестиции. Эти соглашения заложили прочную основу для расширения сотрудничества.

В июне 2025 года две страны подписали Совместную декларацию о всеобъемлющем партнерстве, открыв тем самым новую главу регулярного и плодотворного сотрудничества между Монголией и Узбекистаном.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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