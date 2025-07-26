Германия, Франция и Великобритания призвали к перемирию в секторе Газа

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CentralAsia (CA) - В секторе Газа необходимо освободить всех израильских заложников и положить конец гуманитарной катастрофе. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте правительства ФРГ 25 июля.

Германия, Франция и Великобритания (страны Е3) призвали все стороны конфликта в секторе Газа к немедленному прекращению огня, а также к освобождению всех заложников, удерживаемых с 7 октября 2023 года группировкой ХАМАС.

«Достижение соглашения о перемирии — это лучший способ вернуть заложников домой, прекратить страдания их семей и облегчить положение мирных жителей Газы», — отмечается в заявлении.

Авторы документа подчеркнули, что ХАМАС необходимо разоружить, а сама организация не должна участвовать в будущем управлении сектором Газа. Также страны подтвердили поддержку посреднических усилий США, Катара и Египта.

В заявлении говорится о критической гуманитарной ситуации в Газе. По мнению стран Е3, жизненно важные потребности населения — такие как доступ к пище и воде — должны быть обеспечены без промедления. Они призвали Израиль снять ограничения на доставку помощи и дать ООН и гуманитарным организациям возможность работать на месте. Израиль, подчеркивается в тексте, обязан соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Европейские страны выразили несогласие с возможными попытками распространения израильского суверенитета на оккупированные палестинские территории. По их словам, аннексия, расширение поселений и насилие со стороны поселенцев подрывают перспективы мирного решения на основе сосуществования двух государств.

Страны Е3 заявили о намерении сотрудничать с международными партнерами, включая ООН, по разработке чёткого и действенного плана следующего этапа урегулирования. Этот план должен предусматривать переходные механизмы управления и безопасности, масштабную доставку гуманитарной помощи, вывод израильских войск и устранение ХАМАС из политического ландшафта Газы. Всё это рассматривается как необходимые шаги на пути к устойчивому мирному решению палестино-израильского конфликта.