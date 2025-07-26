Трамп подписал закон о сокращении расходов на помощь и СМИ

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп 24 июля подписал закон о возврате в бюджет 9 млрд долларов, выделенных на иностранную помощь в рамках программ Агентства США по международному развитию (USAID), и общественное вещание, сообщает DW.

Из запланированных 9 млрд долларов сокращений около 8 млрд будут изъяты из программ Агентства США по международному развитию (USAID), предназначенных для помощи зарубежным странам, пострадавшим от эпидемий, конфликтов и стихийных бедствий. После упразднения агентства часть его функций была передана Государственному департаменту.

Еще 1,1 млрд долларов будут отозваны у Корпорации общественного вещания США, которая финансирует такие организации, как NPR и PBS. Эти средства в основном распределялись между более чем 1500 местными радиостанциями и телеканалами по всей стране.

Законопроект был инициирован президентом и одобрен Конгрессом США, несмотря на сопротивление демократов, которые единогласно проголосовали против него. Однако большинство в обеих палатах у республиканцев позволило провести инициативу без препятствий.

Некоторые законодатели, включая двух сенаторов-республиканцев, выразили обеспокоенность тем, что это решение подрывает конституционную роль Конгресса в распределении бюджетных средств. Меры, предусматривающие отзыв уже утвержденных ассигнований, не предпринимались в США десятилетиями.

Администрация Белого дома назвала принятие законопроекта важным прецедентом и сообщила, что в ближайшее время планируется рассмотрение новых аналогичных пакетов по возврату выделенных средств.

Законопроект подвергся критике не только за механизм его принятия, но и за конкретные статьи сокращений. В ответ на возражения ряда сенаторов, обеспокоенных урезанием глобальных программ в сфере здравоохранения, из документа была исключена международная инициатива по борьбе со СПИДом PEPFAR, созданная при президенте Джордже Буше в 2003 году. Это позволило уменьшить объем сокращений с 9,4 млрд до 9 млрд долларов.

Сенаторы от северных штатов, включая Лизу Мурковски из Аляски, выразили обеспокоенность возможным закрытием региональных станций, отметив, что они играют ключевую роль в экстренном оповещении о природных угрозах — таких как цунами, оползни и вулканы.

Что касается сокращения внешней помощи, демократы предупредили о потенциально фатальных последствиях для уязвимых слоев населения в беднейших странах, подрыве международной репутации США и усилении влияния Китая в развивающемся мире. При этом агентство Reuters подчёркивает, что 9 млрд долларов составляют лишь малую часть от общего федерального бюджета США, который в 2025 году составляет 6,8 трлн долларов.